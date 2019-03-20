رصد طائرة أمريكية بالقرب من القواعد الروسية في سوريا

أجرت طائرة عسكرية أمريكية استطلاعاً بالقرب من قاعدة حميميم الجوية الروسية والقاعدة البحرية في ميناء طرطوس. يتضح هذا من خلال بيانات مورد الطيران PlaneRadar.

حلقت طائرة دوريات مضادة للغواصات تابعة للبحرية الأمريكية P-8A بوسيدون رقم 168857 في السماء من قاعدة سيغونيلا الجوية التابعة لحلف الناتو في جزيرة صقلية. في الساعة 16:10 بتوقيت موسكو، تم رصد الطائرة في منطقة اللاذقية السورية وساحل لبنان. وكانت الرحلة على ارتفاع 6.6 كيلومتر فوق سطح الأرض، وكانت سرعة الحركة 732.7 كيلومتر في الساعة. حلقت بوينغ بالمنطقة عدة مرات.

يتم ملاحظة الطائرات العسكرية الأجنبية بانتظام على حدود روسيا والمنشآت العسكرية الروسية في الخارج. يلاحظ الخبراء، على وجه الخصوص، النشاط العالي للمخابرات الأمريكية. في المجموع، خلال العام الماضي، عثرت وحدات قوات هندسة الراديو التابعة للقوات الجوية الروسية على أكثر من 980 ألف طائرة (جهاز طائر) ورافقتها.

ودعت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة إلى التخلي عن مثل هذه العمليات، لكن البنتاغون رفض.