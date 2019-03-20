"جي-15" الصينية تتزود بالوقود في الجو (فيديو)

وتقلع الطائرات من المطار العسكري وتناور في الجو وتزود بعضها بعض بالوقود. ويظهر في الفيديو جهاز سري تحت ضوء قمرة القيادة على يسار لوحة العدادات- ولكن تم تغبيش صورتها.

أكدت شركة Shenyang Aircraft Corporation التي تنتج "جي-15" أن الطائرة من تصميم صيني، على الرغم من أنه واضح وجود علاقة بينه وبين سلسلة "سو" الروسية على وجهه الخصوص "سو-33". تم شراء النموذج الأولي للطائرة الروسية من أوكرانيا ودرس بدقة.

واستعار المصممون الصينيون نظام التزود بالوقود من نفس المصدر، كل طائرة "سو-33" جهزت بحاويات خارجية أو بي أ3-1 من أجل التزود بالوقود وقضيب للحصول على الوقود في الجو.

ويوجد لدى الصين حوالي عشرين من طائرة "جي-15". في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، قامت هذه الطائرة بأول هبوط ناجح على متن حاملة الطائرات "لياولين".