أول مدرعة قتالية تدخل الخدمة العسكرية بوزارة الحرس الوطني السعودي (صور)

وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع "تويتر" إن المدرعة دخلت الخدمة العسكرية عام 1975.

#من_ذاكرة_الحرس_الوطني



أول مدرعة قتالية تدخل الخدمة العسكرية بـ #وزارة_الحرس_الوطني عام 1395هـ. pic.twitter.com/TUpEuLUKwr — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) March 20, 2019

وحاليا، يمتلك الجيش السعودي عتادا عسكريا يجعله من بين أقوى جيوش العالم، وتحتل السعودية مرتبة متقدمة بين أكثر الدول إنفاقا على قواتها المسلحة بميزانية دفاع تتجاوز 56 مليار دولار.

ووفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي لعام 2019، يحتل الجيش السعودي المرتبة رقم 26 بين أقوى 136 دولة حول العالم.