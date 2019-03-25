الهند مشتر محتمل لأحدث مقاتلة روسية "سو-57"

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، أن روسيا مستعدة للتعاون مع الهند فيما يتعلق بتصدير طائرات مقاتلة من الجيل الخامس "سو-57"، وترى آفاقا في هذا الاتجاه.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مانتوروف: "تملك الطائرات المقاتلة الروسية من الجيل الخامس خصائص متميزة، وهذا يجعل من الممكن النظر في آفاق التصدير المستقبلية".

© Sputnik . Vladimir Fedorenko تزويد مقاتلات "سو-57" بمحرك بلازما من الجيل الخامس

وأكد الوزير أن روسيا منفتحة للعمل مع الهند في هذا البرنامج.

وأشار مانتوروف إلى أن الهند تعد تقليدياً أكبر شريك لروسيا في صناعة الطائرات. وأن هذا الاتجاه يجب أن يستمر في المستقبل.

سو-57: مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، تم تطويرها باستخدام تقنية التخفي. وقادرة على محاربة أي مقاتلة للعدو وكذلك تدمير الأهداف البرية والسطحية.