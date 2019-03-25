10 إصابات في 3 ثوان...تدريبات القوات الخاصة الصينية (فيديو)

في الفيديو، يمكن مشاهدة مدى سرعة تغيير المقاتلين لأسلحتهم، وإطلاق النار على الأهداف. لقد ضربوا الهدف عشر مرات في 3.82 ثانية، وفقا لdambiev. التدريبات معقدة للغاية. يتم وضع حمل ثقيل على البنادق، ويجب على القوات الخاصة تحمل هذا الحمل.

القوات الخاصة الصينية — هي واحدة من الأجزاء الرئيسية لقوة الرد السريع لجيش التحرير الشعبي الصيني. القوات الخاصة مسلحة ببنادق هجومية KBU-88 وبنادق قنص ومدافع رشاشة وقاذفات قنابل يدوية وقاذفات اللهب.

يمكن مشاهدة بعض هذه الأسلحة والذخيرة الحديثة في الفيديو، الذي تعرض القناة التلفزيونية الصينية CCTV.