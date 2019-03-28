إطلاق أول غواصة "فارشافيانكا" لأسطول المحيط الهادئ إلى الماء

تم إطلاق غواصة لأسطول المحيط الهادئ "بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي" إلى الماء من أحواض بناء السفن "أدميرالتيسكي فيرف" في سان بطرسبورغ.

تم إطلاق غواصة من مشروع 636.3 "فارشافيانكا" لأسطول المحيط الهادئ.

© Sputnik . Mikhail Kireev روسيا تبحث مع إندونيسيا عقد توريد غواصتي "فارشافيانكا"

الغواصة من نوع "فارشافيانكا" توحد مشاريع 877 و636، وهي الفئة الرئيسة من الغواصات غير النووية الروسية.

تم تطوير هذه الغواصات في أواخر السبعينيات من القرن الماضي. في البداية كان من المفترض أن يتم بناؤها وتصديرها إلى دول حلف وارسو بكميات كبيرة. لذلك، فإن المشروع 877 "بالتوس"، الذي تم تحويله إلى مشروع 636، حمل اسم "فارشافيانكا".

فارشافيانكا — واحدة من أكثر الغواصات هدوءا في العالم، بفضل وجود محرك كهربائي وتصميم خاص للبدن. وسميت في الناتو ، لهذا السبب، ب "الثقب الأسود".

قادرة على إعادة شحن البطارية دون صعود، مما يسمح لها بالإبحار تحت الماء حتى 12 ألف كم.