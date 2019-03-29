القوات الهندسية الخاصة تستخدم سلاح الهلوسة (فيديو)

ويجب في التدريبات ضمان مرور الدبابات ووحدات البندقية الآلية عبر المنطقة المحصنة للمسلحين. تم تطهير الطريق عبر المناجم بواسطة منظومة إزالة الألغام أور-77 حيث أطلقت سلكين متفجرين على محرك نفاث، ومن ثم يسقط السلكان في حقل الألغام وينفجران ويمهدان مسارا مناسبا لمرور الدبابات. وحولت سيارة إي إم إر-3إم على أساس "تي-90"، الأرض المليئة بالمتفجرات إلى طريق عبرته بي تي إر والمدرعة "تايفون".

لا تستطيع القوات الهندسية الهجومية العثور على الألغام ووضعها فحسب، بل يمكنها أيضًا الاستيلاء على المباني التي فيها مسلحين، وهو ما تم إظهاره في المرحلة التالية من التدريب. قامت مجموعة من القوات الخاصة الهندسية بإلقاء العدو بالقنابل اليدوية، فاجأتهم بنيران الرشاشات الثقيلة واقتحمت المبنى. وقام المقاتل الذي كان في المقدمة بتغطية المجموعة بأكملها بدرع مع فوانيس ساطعة.

ويتم حساب الفواصل الزمنية بين الهبات بعناية. وقال الجيش إنهم يعمون العدو ويؤلمونه وقد يتسببون في الهلوسة. يستخدم نظام مماثل في البحرية الروسية.