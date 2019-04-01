بعد العسكريين الروس...جنود صينيون يصلون إلى فنزويلا

وصل جنود جيش التحرير الشعبي الصيني إلى مطار سيمون بوليفار الدولي في كراكاس. يتضح هذا من خلال الصور التي ظهرت على الانترنت.

ووفقا لموقع in24، فإنه نظرا لأن الجيش الصيني لا يملك طائرات نقل بعيدة المدى (مثل أ إن-124)، فقد استخدم الجيش خدمات شركة الطيران Yangtze River Express للشحن الجوي والركاب ومقرها في شنغهاي. وتفيد التقارير بأن الطائرة حملت حمولة غير معروفة بالإضافة إلى أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني.

وكانت قد وصلت طائرتان روسيتان، في وقت سابق، إلى مطار سيمون بوليفار الدولي مايكيتيا بالقرب من كاراكاس، فيها مجموعة من الجنود الروس، حسبما صرح مصدر دبلوماسي في كاراكاس لوكالة "سبوتنيك".

وأفادت وسائل إعلام في أمريكا اللاتينية، بأن طائرتين روسيتين وصلتا إلى فنزويلا- طائرة النقل العسكرية "أن-124" وفيها 35 طنا من الحمولة، وطائرة الركاب إيل-62 وفيها 99 عسكريا. ومن بين الذين وصلوا العقيد فاسيلي تونكوشكوروف، النائب الأول للقائد الأعلى للقوات البرية الروسية.