"الكابوس الطائر"...الغرب يبهر بسلاح روسي جديد غير عادي (فيديو)

واطلق موقع Foxtrot Alpha على هذه الطائرة دون طيار اسم "الكابوس الطائر". وأشار إلى أن مدة رحلة هذه الطائرة يمكن أن تصل إلى 40 دقيقة. ويقوم المشغل بالتحكم به من خلال اتصال بالفيديو ونظام رؤية.

ويلفت الموقع الانتباه إلى أن الطائرة دون طيار تقلع بوضع "الجلوس على الذيل". وبعد ضرب الهدف، تهبط وهي بنفس الوضع. وهذه الخاصية تسمح بالاستغناء عن مدرج الطيران أو الساحة المعدة لهذا الغرض.

كما يقيم الموقع أسلحة الطائرة بشكل إيجابي. "فيبر" الأوتوماتيكية فيها ذخيرة البنادق التي ستكون فعاليتها أكبر في الدرون المقاتل من البنادق أو المسدسات.