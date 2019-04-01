أمريكا تتخذ أول خطوة عملية ضد تركيا بشأن صفقة مقاتلات "إف 35"

أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية تزويد تركيا بمكونات لازمة لطائرات "أف -35" الشبحية، بسبب خطط أنقرة شراء منظومة "إس -400" الروسية.

ونقلت وكالة " رويترز " عن مصدر أمريكي، قوله، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة توقفت عن تزويد تركيا بالمعدات اللازمة لطائرات "إف —35" الشبحية، بسبب خطط أنقرة شراء منظومة صواريخ "إس — 400" الروسية.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن واشنطن أبلغت تركيا بأن المنتجات المرتبطة بخطط تسليم "إف-35"، لن يتم إرسالها إلى أنقرة بعد الآن".

وقالت الوكالة إن هذا الإجراء يمثل أول خطوة عملية من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه تركيا، بسبب خطط أنقرة الخاصة بشراء منظومة صواريخ "إس — 400"، رغم الرفض الأمريكي لتلك الصفقة.

وخلال الأيام الماضية، أخبر مسؤولون أمريكيون نظرائهم الأتراك، أن واشنطن لن ترسل إليهم المعدات اللازمة لاستلام مقاتلات "إف — 35"، بحسب الوكالة، التي أِشارت إلى أنها حصلت على تلك المعلومات من مصادر على دراية بالموضوع.

Exclusive: U.S. sends message to Turkey, halts F-35 equipment shipments — sources https://t.co/0iF3vvoA9V — Parisa Hafezi (@PHREUTERS) April 1, 2019

وقالت إن المعدات كان خاصة بالتدريب لاستقبال المقاتلات، إضافة إلى شحنات خاصة بها.

ويرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاستجابة لطلب واشنطن، حليف أنقرة في حلف الناتو، بشأن إيقاف صفقة شراء منظومة "إس 400" الصاروخية الروسية، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية.