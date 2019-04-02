تدريبات على إدارة ضربات الصواريخ قرب أورينبورغ الروسية

أفاد المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية المركزية بأن أكثر من ألفي عسكري سيشاركون في تدريبات ستجري قرب مدينة أورينبورغ (جنوب جبال أورال) على إدارة نيران المدفعية وضربات الصواريخ.

© Sputnik . Alexander Kriazhev مناورات مكثفة لصواريخ "توبول" الاستراتيجية قرب مقاطعة تفير الروسية

نوفوسيبيرسك — سبوتنيك . وقال المكتب في بيان "بدأ الجيش الثاني للقوات المشتركة في ميدان توتسك للتدريب الذي يقع في مقاطعة أورينبورغ في تنفيذ تدريبات على إدارة نيران المدفعية وضربات الصواريخ. بمشاركة أكثر من ألفي عسكري من الأقاليم المحيطة بنهر الفولغا.

وأشار المكتب إلى أن الوحدات الفرعية تقوم حاليا بتحضير المعدات العسكرية وبالتحرك إلى المناطق المحددة لها للتدريب على مدى 3 أيام.

ويشارك في هذه التدريبات أكثر من 400 قطعة من المعدات العسكرية من بينها مجموعات الصواريخ التعبوية التكتيكية من طراز "إسكندر — أم" وراجمات الصواريخ من طراز "غراد" و"تورنادو — غي" ومدافع الهاوتزر ذاتية الحركة من طراز "مستا — إس" وغيرها من المعدات.