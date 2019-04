إحدى الطائرات الروسية الأكثر سرية تحلق فوق موسكو

أفادت وسائل الإعلام الروسية أن وزارة الدفاع الروسية تبحث مسألة تحليق "أ-100" في سماء موسكو للمرة الأولى خلال العرض العسكري، بمناسبة عيد النصر في العام الجاري أو المقبل، ويعتمد ذلك على نتائج الاختبارات.

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation