مقاتلات يابانية تحاول اعتراض طائرة روسية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة تابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ من طراز "إيل-38" قامت بالرحلة الروتينية فوق بحر اليابان في الخامس من ابريل/نيسان. ورافقتها مقاتلات كورية جنوبية من طراز "إف-16" ومقاتلات يابانية من طراز "إف-15" في بعض الأوقات.

ونوهت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الطائرات الروسية لا تنتهك حرمة حدود الدول الأخرى.

غير أن وزارة الدفاع اليابانية قالت إن المقاتلات اليابانية انطلقت نحو الطائرة الروسية لاعتراضها.

وخصصت طائرة "إيل-38" لمكافحة الغواصات، وتستطيع البحث عن الغواصات المعادية وتدميرها. كما يمكن استخدامها لأغراض الاستطلاع والاستخبار والبحث عن السفن المنكوبة وإنقاذ طواقمها، ووضع العوائق الملغومة.