معارك تحت الماء... سفن أمريكية تطلق صائد الغواصات (فيديو وصور)

تعد الطوربيدات أخطر الأسلحة البحرية، التي تهدد الغواصات، وتعدد منصات إطلاقها، التي تشمل سفن السطح.

نشرت مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظات إطلاق طوربيدات مضادة للغواصات من على متن إحدى السفن الحربية الأمريكية، لضرب هدف بحري تحت الماء.

How the U.S. Navy Launches Anti-Submarine Torpedoes from Ships https://t.co/fZaGd4FrFK — nawaponrath (@nawapon10) March 19, 2019

وتسمح منصة إطلاق الطوربيدات "مارك 32" للسفن الحربية بخوض معارك مع الغواصات، وتوجيه ضربات قاسمة لها، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن تلك الطوربيدات تعمل بالموجات الصوتية، لتعقب أهدافها بعد الإطلاق.

وتعتمد نظرية عمل منصات إطلاق الطوربيدات، التي تستخدمها السفن الحربية المضادة للغواصات، على إطلاق الطوربيد لعدة أمتار بعيدا عن السفينة باستخدام نظام دفع هوائي، قبل أن يسقط في الماء وينطلق نحو هدفه.

@indiannavy launches INS Karanj, the third #Scorpene-class submarine in Mumbai today

A great addition with its stealth features and ability to launch with both torpedoes,tube launched anti-ship missiles both underwater/on surface.

Jai Hind🇮🇳#WednesdayWisdom #INSKaranj pic.twitter.com/tTZJV1cN6o — Chowkidar Geetika Swami (@SwamiGeetika) January 31, 2018

وأصبحت منصات إطلاق الطوربيدات المضادة للغواصات أحد أهم أسلحة السفن الحربية، منذ حقبة الحرب الباردة، التي أصبحت الغواصات السوفيتية تمثل خطرا كبيرا يهدد حاملات الطائرات الأمريكية.