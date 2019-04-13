خبراء إماراتيون يصنعون "عنكبوت الصحراء" ويزودونه بمدفع قوي

وقالت صحيفة هوانتسو شيباو" إنهم صنعوا ما يسمى "عنكبوت الصحراء".

© Sputnik . Alexey Nikolskiy بوتين يتعجب من مدفع قنص

ويحتوي ما يحمل اسم "عنكبوت الصحراء" على مدفع "إس-60" وهو مدفع قديم تمت صناعته في روسيا في زمن الاتحاد السوفيتي ولكنه يتمتع بقدرات كبيرة، ويستطيع إطلاق 120 طلقة في الدقيقة. وتنطلق القذيفة من ماسورته بسرعة ألف متر في الثانية. ولا يتأثر أداؤه بحالة الطقس.

وتم تطويره ليزداد قوة ودقة في إصابة الأهداف المطلوب تدميرها.

وبالإضافة إلى مدفع "إس-60" يحتوي برج الأسلحة المبتكر الذي يزن 5 أطنان ويستند إلى 4 ركائز، على المدفع الرشاش وقواذف الصواريخ.