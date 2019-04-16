طراد "فارياغ" يطلق نيران المدفعية في بحر اليابان

قال رئيس قسم المعلومات، التابع للمنطقة العسكرية الشرقية نيكولاي فوسكريسينسكي، إن الطراد الصاروخي "فارياغ"، التابع لأسطول المحيط الهادئ، قام بإطلاق نيران المدفعية بالقرب من فلاديفوستوك.

وقامت السفينة بإطلاق النار من مدفع "أك-130" بعيار 130 ملم.

وصرح فوسكرسينسكي: "بعد ذلك بقليل، في ميدان الرمي الساحلي، التابع لأسطول المحيط الهادئ، استخدم الطراد المدفعية لتدمير الأهداف المرئية والمخفية، التي تحاكي نقاط إطلاق النار ومعدات العدو على الساحل".

ووفقا لأقواله، فإن طاقم "فارياغ" دمر ألغاما بحرية عائمة وهمية باستخدام منظومة المدفعية الأوتوماتيكية من عيار 30 ملم. كما عمل البحارة على تنظيم الدفاع الجوي والقتال للحفاظ على السفينة.

كما شاركت في المناورات الطائرات المضادة للغواصات البعيدة المدى "تو-142"، التابعة للطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ.