سلاح سري جديد للقوات الروسية المحمولة جوا (صور)

عرضت تسنيتوتشماش في عام 2019 ، لأول مرة لعامة الناس كيف ستبدو أحدث مدفعية ذاتية الحركة هجومية "لوتوس"، المصممة خصيصًا للقوات المحمولة جواً.

ولا تزال المدفعية حتى الأن سرية، ولكن كشف المطورون عن بعض الخصائص. ويبين الرسم التخطيطي الجديد (الإنفوغرافيك) كل الخصائص الرئيسية المعروفة للوتوس.

في الوقت الحالي، تظل ميزات التصميم الرئيسية للمدفعية ذاتية الدفع غير معروفة للجمهور.

2إس42 "لوتوس" عبارة عن مدفع روسي عائم ذاتي الدفع عيار 120 ملم، يتم تطويره من قبل المعهد المركزي للبحث العلمي في الهندسة الدقيقة.

عند تطوير المركبة العسكرية، تم استخدام مجموعة كاملة من التصاميم غير العادية، مما زاد من مجالات استخدامها، وصمودها في المعركة، بالإضافة إلى الأداء القتالي والقيادة للمدفعية.

والاختلاف الرئيسي للمجمع الجديد عن سابقيه هو مدفع حديث بمدى أبعد وإنشاء ذخيرة لإطلاق النيران بدقة عالية.

الاختبار والإنتاج الضخم:

في فبراير شباط ، تم الإبلاغ عن أن اختبار لوتوس يجب أن يبدأ في 2019 ، بعد الانتهاء من الاختبارات الأولية في المصنع.

منذ شهرين ونصف (في أوائل فبراير شباط) ، أكمل المتخصصون تجميع مركبة قتالية أولية.

© Photo / Nikolai Donyushkin مجلة أمريكية تقييم المدفعية الروسية الجديدة "لوتوس" (صور)

تم تطوير المدفعية ذاتية الدفع 2إس42 لوتوس من قبل متخصصي TsNIITOCHMASH في إطار استبدال واستمرار مشروع ساو 2إس36 "زاوراليتس-دي" بمدافع هاوتزر 2А89 عيار 152 ملم، وتم تعليق المشروع في عام 2015 بعد الاختبارات الأولية.

أيضًا، وفقًا للمعلومات المتاحة، يجب أن يبدأ الإنتاج الضخم لأحدث مركبة قتالية في أوائل عام 2020، وفي نفس العام، في 9 مايو، ستشارك لوتوس في عرض العسكري في عيد النصر في الساحة الحمراء.