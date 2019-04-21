لأول مرة...اختبار طراد "غريمياشي" في بحر البلطيق

ستجري الاختبارات الأولى لأحدث فرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" وطراد من مشروع 20385 غريمياشي" في بحر البلطيق.

وسوف تخرج أحدث فرقاطة من مشروع 22350 "الأدميرال كاساتونوف" والطراد من المشروع 20385 "غريمياشي" إلى البحر المفتوح من حوض بناء السفن "سيفيرنايا فيرف" في سان بطرسبرغ. ومن المخطط أن يخضعوا لتجارب بحرية في مناطق حقول الاختبار في بحر البلطيق، وفقا لRT.

© Sputnik . Nikolay Shestakov القوات البحرية الروسية تحصل على الفرقاطة الجديدة "أدميرال كاساتونوف"

تجدر الإشارة إلى أن طواقم السفينة والفرقاطة قد تدربوا عليهما في السابق، وجرت التدريبات في مركز التدريب المشترك للبحرية. لقد أتقنوا بنجاح جميع مراحل البرنامج التدريبي لتشغيل المعدات على متن السفينة وأنظمة الأسلحة.

وسوف يتم تسليم أحدث فرقاطة من مشروع 22350 "أدميرال كاساتونوف" إلى القوات العسكرية البحرية الروسية في نهاية عام 2019.

وقد اجتازت السفينة المرحلة الأولى من التجارب البحرية وتستعد للمرحلة الثانية، وفقا للخدمة الصحفية لحوض بناء السفن "سيفيرنايا فيرف".