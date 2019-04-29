عقيد أمريكي يكشف عن سبيل لا بديل له لكسب حرب

لا يوجد أمام الولايات المتحدة الأمريكية إلا السبيل الوحيد لكسب الحرب الممكنة ضد خصومها.

وكشفه عقيد مشاة البحرية الأمريكية ماتيو ريد، معتبرا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تجد سبيلا لكسب الحرب المحتملة مع خصومها غير أن تركز على الاستعانة بالمشاة المدربة تدريبا جيدا والمتسلحة تسلحا حسنا.

وذكرت جريدة إلكترونية روسية نقلا عن موقع "ذي ناشيونال إنترست" الأمريكي أن الولايات المتحدة تخصص اعتمادات كبيرة لتطوير التكنولوجيا النووية العسكرية وغزو الفضاء. غير أن العقيد ماتيو ريد يشدد على ضرورة الاهتمام بالمشاة للوصول إلى مستقبل آمن.

أما الخصوم فتأتي في مقدمتهم، في رأي العقيد ماتيو ريد، روسيا والصين.

جدير ذكره أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو رد مؤخرا على من يقدمون روسيا في قالب العدو ويزعمون أن روسيا تشكل خطرا، قائلا إن حلف شمال الأطلسي هو الذي يختلق "الخطر الروسي" ويستخدم الخطر الروسي المزعوم لتبرير استعداداته الحربية.