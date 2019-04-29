دولة خليجية في قائمة الدول الخمس ذات الإنفاق العسكري الأعلى في العالم

انضمت المملكة العربية السعودية لقائمة الدول الخمس ذات الإنفاق العسكري الأعلى في العالم، وفقا لإحصائية أجراها معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI).

زاد الإنفاق السعودي في عام 2019 بنسبة 17 في المئة ليتجاوز حد الـ76.7 مليار دولار.

© REUTERS / Umit Bektas أكبر 3 دول في الإنفاق العسكري بينها دولة عربية

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية مقدمة البلدان الأكثر إنفاقا بمبلغ وصل لـ649 مليار دولار، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بحجم إنفاق بلغ 250 مليار دولار.

وحلت كل من الهند وفرنسا في المرتبتين الرابعة والخامسة خلف المملكة العربية السعودية.

وللمرة الأولى منذ عام 2006 لم تتواجد روسيا ضمن قائمة الدول الخمس، ففي عام 2018 خفضت روسيا حجم إنفاقها العسكري بنسبة 3.5 في المئة.

وكان موقع "Business Insider" الأمريكي، قد صنف الجيش الروسي على أنه الأقوى في أوروبا، بميزانية وصلت لـ47 مليار دولار.

وبحسب الموقع، فإن الجيش الروسي يضم 3.5 مليون عسكري وأكثر من 20 ألف دبابة وحوالي 4 آلاف طائرة وأكثر من 350 سفينة.

كما وزاد الإنفاق العسكري التركي بنسبة 24 في المئة لتصل الى 19 مليار دولار، وهي أعلى نسبة مئوية بين الدول الـ15 الأكثر إنفاقا للعام 2018.

وشهدت القائمة دخول 6 دول من الشرق الأوسط كأكثر الدول إنفاقا (الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2018 وهي المملكة العربية السعودية (8.8 في المئة) وسلطنة عمان (8.2 في المئة) و الكويت (5.1 في المئة) ولبنان (5 في المئة)

والأردن (4.7 في المئة) وإسرائيل (4.3 في المئة).