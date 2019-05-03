سبع وحدات قتالية في آن واحد... ماذا تفعل سفن "الناتو" في بحر البلطيق

تعقد قوات الناتو في أوروبا مراسم تعيين القائد الأعلى للقوات المسلحة الجديد المقرر إجراؤها في 3 مايو/أيار على خلفية مناورات واسعة النطاق للتحالف في بحر البلطيق. يجري الآن تدريب مشترك لأطقم سفن العديد من البلدان في وقت واحد.

© AFP 2019 / Daniel Mihailescu الدفاع الروسية: نتابع تحركات سفن "الناتو" في بحر البلطيق

يشار إلى أن الهيكل الرئيسي للمجموعة هي كاسحات الألغام وسفن مضادة للألغام تابعة للقوات البحرية لبلجيكا وهولندا وألمانيا والنرويج. الرائد في المجموعة هي فرقاطة "تيتيس" متعددة الأغراض من الدنمارك.

تجري الآن مناورات منظمة حلف شمال الأطلسي في بحر البلطيق بالقرب من جزيرة بورنهول. وهذه المرة يتعلق الأمر بسبع وحدات قتالية، وفقا لمراسل قناة "زفيزدا" الروسية.

وبدأت مجموعة سفن للتحالف العمل على ساحل الدنمارك، وهو بعيد بما فيه الكفاية عن المياه الإقليمية الروسية، ولم يتم الإبلاغ عن أي تدابير إضافية لتعزيز الاستعداد القتالي لأسطول البلطيق. والجدير بالذكر أن نشاط الناتو في بحر البلطيق أصبح كبيرا إلى حد ما.

ففي هذا العام وحده، شوهدت مدمرة الصواريخ الأمريكية يو إس إس جرافيلي ثلاث مرات على الأقل في بحر البلطيق، ومعها سفن حربية لبريطانيا وتركيا وإسبانيا. كثير منها لم تغادر بحر البلطيق بعد.