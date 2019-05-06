صاروخ الإرهابيين يفشل في مهاجمة دبابة الجيش السوري

وبحسب معلومات صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فإن الفيديو يُظهر لحظة إطلاق الإرهابيين لصاروخ مضاد للدروع على دبابة "تي-72" الواقفة.

#Syrian rebels disable a Syrian Army T-90 Tank in the #Latakia countryside using an ATGM pic.twitter.com/iDLVND8VOv — Intel Sky & Air (@air_intel) April 29, 2019

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وأصاب الصاروخ هدفه، وانفجر انفجارا شديدا. وقذف الانفجار ما كان موجودا على سطح الدبابة إلى السماء. وسرعان ما غادرها طاقمها. غير أن الدبابة لم يحدث شيء رهيب لها، فلم تنفجر ولم تشتعل النار فيها. وكانت الإصابة الخطيرة الوحيدة من نصيب جهاز دوران برج الدبابات. وعاد الطاقم إلى الدبابة. إلا أن الفيديو لا يبين مدى إسراعه في إنهاء المشكلة.

في كل الأحوال يمكن إزالة هذا العطل في أسرع وقت لتعاود الدبابة عملها القتالي كما أشارت إلى ذلك الصحيفة.