"إيل" تفرد جناحيها... وآفاقها في السوق العالمية

تجذب شركة الطيران الروسية "إيليوشين" اهتمام خبراء الطيران والصحفيين منذ نهاية آذار/ مارس من العام الجاري، وذلك لأن طائرة النقل العسكري الروسية "إيل-112" نفذت أول رحلة تجريبية لها يوم 30 آذار/ مارس. كما حصل الجيش الروسي على الدفعة الأولى من الطائرة الثقيلة "إيل-76إم دي-90أ".

تقدر حاجة الطيران العسكري في القوات الجوية الفضائية الروسية بأكثر من 100 طائرة نقل خفيفة من طراز "إيل-112بي"، كما من المقرر تعزيز الطيران العسكري بـ6 طائرات من طراز "إيل-76إم دي-90أ" في عام 2019. كما تخضع للاختبار طائرة التزويد بالوقود "إيل-78إم-90أ".

وتعد الطائرات التكتيكية في الوقت الحالي من أسرع القطاعات نموا في السوق العالمية لمعدات الطيران العسكرية للنقل. وحتى الآن كان دور روسيا في هذا القطاع ضئيل، ولكن مع ظهور "إيل-112بي" ستتاح الفرصة لربط النجاحات الرئيسية للبلاد بالسوق العالمية التكتيكية.

ووفقا لتوقعات "Aviation Week & Space Technology" الأسبوعية للفترة حتى عام 2023، فإن شركة "إيرباص" الأوروبية تشغل الجزء الأكبر من السوق العالمية بنسبة 34%. وتأتي في المركز الثاني الأمريكية "مارتن لوكهيد" بنسبة 29% وتشغل "بوينغ" المركز الثالث بنسبة 20%.

© Sputnik . Press service of Ilyushin Aviation Complex بعد العمل على تطويرها 20 عاما... "إيل-112" تحلق للمرة الأولى (فيديو)

ويمكن تصنيف طائرة التزويد بالوقود أثناء الطيران "KC-46A Pegasus" لشركة "بوينغ"، بين الطائرات الرائدة في السوق، كما تحظى طائرة التزويد بالوقود الأوروبية "أ330 إم آر تي تي" بالطلب في السوق العالمية.

وتشغل طائرة "إس-130" متوسطة وطويلة المدى، التي يتم استخدامها في الولايات المتحدة ودول الناتو بمكانة عالية في السوق.

وعند الحديث عن السوق العالمية للطيران العسكري التكتيكي فيسكون على "إيل" مواجهة منافسين أقوياء، وخاصة طائرات "إس295" من تطوير شركة "إيرباص" الأوروبية و"إس-27" من تطور الشركة الإيطالية "ليوناردو".

وتتميز الطائرة الأوروبية عن "إيل-112بي" بقدرتها الأكبر على الحمولة، كما تتمكن من نقل 71 شخصا أو 50 مظليا.

كما تتميز الطائرة الإيطالية بحمولة أكبر تصل إلى 11.5 طنا، ومع ذلك فإن وزنها عند الإقلاع أكبر بـ3 مرات من "إيل-112"، وعلى الرغم من الحمولة العالية للطائرة الإيطالية إلا أنها قادرة على نقل 34 مظليا.

وستكون "إيل-112" منافسا قويا لطائرات النقل والتزويد بالوقود الأوروبية في سوق الأسلحة العالمية. إذ تتميز طائرة النقل العسكرية من تطوير "إيليوشين" بتكاليفها المخفضة في التشغيل والصيانة.