تسجيل
15:41 06 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    طائرة من عائلة طائرات إيليوشين (إيل)

    "إيل" تفرد جناحيها... وآفاقها في السوق العالمية

    © Sputnik . Sergey Mamontov
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تجذب شركة الطيران الروسية "إيليوشين" اهتمام خبراء الطيران والصحفيين منذ نهاية آذار/ مارس من العام الجاري، وذلك لأن طائرة النقل العسكري الروسية "إيل-112" نفذت أول رحلة تجريبية لها يوم 30 آذار/ مارس. كما حصل الجيش الروسي على الدفعة الأولى من الطائرة الثقيلة "إيل-76إم دي-90أ".

    تقدر حاجة الطيران العسكري في القوات الجوية الفضائية الروسية بأكثر من 100 طائرة نقل خفيفة من طراز "إيل-112بي"، كما من المقرر تعزيز الطيران العسكري بـ6 طائرات من طراز "إيل-76إم دي-90أ" في عام 2019. كما تخضع للاختبار طائرة التزويد بالوقود "إيل-78إم-90أ".

    وتعد الطائرات التكتيكية في الوقت الحالي من أسرع القطاعات نموا في السوق العالمية لمعدات الطيران العسكرية للنقل. وحتى الآن كان دور روسيا في هذا القطاع ضئيل، ولكن مع ظهور "إيل-112بي" ستتاح الفرصة لربط النجاحات الرئيسية للبلاد بالسوق العالمية التكتيكية.

    ووفقا لتوقعات "Aviation Week & Space Technology" الأسبوعية للفترة حتى عام 2023، فإن شركة "إيرباص" الأوروبية تشغل الجزء الأكبر من السوق العالمية بنسبة 34%. وتأتي في المركز الثاني الأمريكية "مارتن لوكهيد" بنسبة 29% وتشغل "بوينغ" المركز الثالث بنسبة 20%.

    طائرة إيل-112في
    © Sputnik . Press service of Ilyushin Aviation Complex
    بعد العمل على تطويرها 20 عاما... "إيل-112" تحلق للمرة الأولى (فيديو)
    ويمكن تصنيف طائرة التزويد بالوقود أثناء الطيران "KC-46A Pegasus" لشركة "بوينغ"، بين الطائرات الرائدة في السوق، كما تحظى طائرة التزويد بالوقود الأوروبية "أ330 إم آر تي تي" بالطلب في السوق العالمية.

    وتشغل طائرة "إس-130" متوسطة وطويلة المدى، التي يتم استخدامها في الولايات المتحدة ودول الناتو بمكانة عالية في السوق.

    وعند الحديث عن السوق العالمية للطيران العسكري التكتيكي فيسكون على "إيل" مواجهة منافسين أقوياء، وخاصة طائرات "إس295" من تطوير شركة "إيرباص" الأوروبية و"إس-27" من تطور الشركة الإيطالية "ليوناردو".

    وتتميز الطائرة الأوروبية عن "إيل-112بي" بقدرتها الأكبر على الحمولة، كما تتمكن من نقل 71 شخصا أو 50 مظليا.

    كما تتميز الطائرة الإيطالية بحمولة أكبر تصل إلى 11.5 طنا، ومع ذلك فإن وزنها عند الإقلاع أكبر بـ3 مرات من "إيل-112"، وعلى الرغم من الحمولة العالية للطائرة الإيطالية إلا أنها قادرة على نقل 34 مظليا.

    وستكون "إيل-112" منافسا قويا لطائرات النقل والتزويد بالوقود الأوروبية في سوق الأسلحة العالمية. إذ تتميز طائرة النقل العسكرية من تطوير "إيليوشين" بتكاليفها المخفضة في التشغيل والصيانة.

    انظر أيضا:

    شاهد أول رحلة لطائرة إيل 112 الروسية الجديدة
    أول رحلة تجريبية ناجحة لطائرة "إيل 112" الروسية
    الصين تختبر منافسة "إيل-114" الروسية
    الكلمات الدلالية:
    الأسلحة الروسية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مواطنون وسياح يلتقطون صورة سيلفي على خلفية الساحة الحمراء في موسكو
    دليل "سبوتنيك" لالتقاط أفضل سيلفي في موسكو
    ترامب يؤيد إسرائيل في عدوانها ضد قطاع غزة
    ترامب يؤيد إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة
    اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35
    اختلافات بين المقاتلتين الروسية "سو-35" والأمريكية "إف-35"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك