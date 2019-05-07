زي غير عادي لراجمات صواريخ سورية

ومن بين الآليات التي تم رصدها أثناء نقلها إلى شمال محافظة حماة السورية راجمات الصواريخ اللاهبة "تي أو إس-1أ" (توس-1أ).

Maxim Blinov صاروخ الإرهابيين يفشل في مهاجمة دبابة الجيش السوري

وقالت وكالة أنباء موردوفيا الروسية إن البعض من هذه الراجمات التي تم رصدها أثناء نقلها إلى شمال محافظة حماة ارتدت زيًا نادرًا لم تكن هذه الآليات ترتديه من قبل هو الزي المقلم.

وصُنعت راجمات الصواريخ هذه في روسيا. ويسميها العسكريون الروس "سولنتسيبيوك" (لفحة الشمس). وأثبتت راجمات الصواريخ اللاهبة جدارتها في سوريا خلال الحرب ضد الإرهاب حيث سهل استخدامها مهمة القوات الحكومية السورية.

وينطبق نفس الشيء على مدافع "مستا بي" عيار 152 ملم التي كانت ضمن الأسلحة التي استعانت بها القوات السورية المحاربة ضد الإرهاب.