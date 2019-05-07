مجمع "بالانتين" يحمي الجيش الروسي من صواريخ العدو العالية الدقة

المجمع الروسي "بالانتين" قادر على التشويش عند توجيه صواريخ العدو المحتملة على الهدف. المعدات فيه قادرة على قمع أي نشاط في الهواء، مما سيؤدي إلى إفشال الهجوم.

ودخل مجمع الحرب الإلكترونية "بالانتين" خدمة القوات المسلحة الروسية في العام الحالي. ومجمع واحد فقط من "بالانتين" قادر على تغطية جيش كامل من أسلحة العدو العالية الدقة.

© Sputnik . Vitaliy Timkiv منظومة دفاع روسية جديدة تستخدم في ظروف القتال الحقيقي

أكد الخبير العسكري كونستانتين سيفكوف خلال برنامج "التقرير الخاص" أن بالانتين يمكن أن يمنع صاروخ "توماهوك" من ضرب الهدف، بتعطيل توجهه. هذا ممكن بسبب التأثير على الأنظمة المسؤولة عن نقل الرؤوس الحربية الأمريكية إلى نقطة معينة، بحسب موقع "بوليت إكسبيرت".

ولا توجد مشاكل في قمع أي نشاط في الهواء بالنسبة للمجمع الروسي. في الوقت نفسه لا يوجد فرق بين المدفعية أو رادار الطائرات أو المحطات الإذاعية، أو إشارات التحكم من القنابل وصواريخ كروز بالنسبة لـ "بالانتين". ولن تتمكن الوحدات العسكرية للعدو من تلقي الأوامر، وستكون الطائرات والصواريخ "عمياء" بفضل التشويش عليها.

وقال سيفكوف إنه خلال السنوات العشر الماضية، كان هناك تقدم تكنولوجي كبير في صناعة الدفاع الروسية. ويعتقد الخبير أنه خلال العقدين القادمين، لن تظهر تكنولوجيا مكافئة لـ"بالانتين" في العالم.