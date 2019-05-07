طراد "فارياغ" يعود من فلاديفوستوك بعد رحلة طويلة

عبرت السفينة نحو ثلاثة آلاف ميل بحري خلال الرحلة، وشاركت أيضًا في التدريبات الروسية الصينية "التعاون البحري-2019".

أعلن الممثل الرسمي للأسطول القبطان نيكولاي فوسكريسينسكي أن الطراد الصاروخي "فارياغ" عاد إلى فلاديفوستوك بعد إكمال مهماته.

وقال فوسكريسينسكي: "لقد عادت سفينة أسطول البحر الهادئ، "فارياغ" إلى فلاديفوستوك بعد رحلة طويلة".

وأشار ممثل الأسطول إلى أن السفينة كانت برئاسة مفرزة من سبع سفن حربية وسفن الأسطول، شاركت في أكبر مناورات بحرية روسية صينية ثنائية خلال السنوات القليلة الماضية على نطاق واسع "التعاون البحري-2019".

وأوضح أن الطراد دخل ميناء تشينغداو الصيني. وأطلق النار من المدفعية وتدرب على مكافحة الغواصات في البحر الأصفر، كجزء من الكتيبة الروسية الصينية المشتركة، بما في ذلك باستخدام القنابل التي تنفجر على عمق. خلال الرحلة، عبرت السفينة نحو ثلاثة آلاف ميل بحري.

وجرت المناورات في الفترة من 29 أبريل/نيسان إلى 4 مايو/أيار في ميناء تشينغداو وفي المياه الإقليمية للصين.