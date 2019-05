روسيا تغطي المنطقة القطبية الشمالية بقبة إلكترونية

أفادت صحيفة "إيزفيستيا" الروسية، نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع أن منظومة "مورمانسك-بي إن"، المتمركزة في كامتشاتكا، ستسيطر على امتداد طريق البحر الشمالي. وتتمكن هذه المنظومة من التشويش على أنظمة الاتصالات والملاحة والتحكم بالسفن والغواصات والطائرات، التي تعبر الحدود بشكل غير مشروع. وبذلك سيكون من الممكن اعتراض أي متسلل دون استخدام الأسلحة.

وتوجد أنظمة الحرب الإلكترونية في الخدمة لدى أساطيل الشمال والمحيط الهادئ وبحر البلطيق والبحر الأسود الروسية. وقد حصلت عليها الوحدات العسكرية على مدار السنوات الـ5 الماضية.