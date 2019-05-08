القاذفات الروسية تتحول إلى حاملات صواريخ

وأضاف شويغو أن اختبارات الإطلاق أثبتت الكفاءة العالية لهذه الأنظمة.

© Sputnik . Vladimir Rodionov بوتين يمدح "تو-160"... رائعة وتعمل كالساعة

كما يحاولون جعل أسلحة الطيران غير الموجهة أكثر دقة، على سبيل المثال ، سيشارك المتخصصون في Era technopolis في تحسين خصائص نظام رؤية "غيفيست".

يحلل سي في بي-24 "غيفيست" موقع الهدف والطائرة ويقوم بمعالجة البيانات من أجهزة استشعار الطائرة القتالية: السرعة، اتجاه الرياح، الحرارة، رطوبة الجو، الضغط الجوي وغيرها الكثير.

بعد ذلك يقوم نظام الحساب بحساب المسار المثالي لرحلة الذخيرة، مع مراعاة جميع العوامل التي تؤثر عليه وإعادة ضبطه تلقائيا. وبفضب سي في بي-24 حتى القنابل غير الموجهة العادية تقارن بدقة القنابل الموجهة.

قاذفات "سو-24إم" و"تو-22إم3" مزودة بنظام الرؤية "غيفيست".