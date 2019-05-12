كوريا الجنوبية تطور روبوتات قتالية

قال متحدث باسم وكالة شراء الأسلحة الكورية الجنوبية إن كوريا الجنوبية تخطط لبدء تطوير الروبوتات القتالية على صورة البشر والحيوانات والحشرات التي "ستغير ميزان القوى في حرب المستقبل".

عند إنشاء روبوتات قتالية، يخطط علماء كوريا الجنوبية لاستخدام تقنية تعرف باسم المحاكاة الحيوية. إنها تسمح بنسخ وظائف الكائنات الحية الفريدة، وفقا ليونهاب.

© Sputnik . Vitaliy Belousov روسيا تطور دبابة روبوت

وقال ممثل وكالة شراء الأسلحة الكورية الجنوبية: "الروبوتات ذات البيانات الحيوية ستغير ميزان القوى في حرب المستقبل، ومن المتوقع أيضًا أن يكون للتكنولوجيات المرتبطة تأثير إيجابي على صناعة الدفاع".

من المتوقع أن تصبح الروبوتات العسكرية التي تم إنشاؤها على صورة الطيور والثعابين وغيرها من المخلوقات لاحقًا جزءًا من القوات المسلحة للبلاد. إذا سارت الأمور وفقًا للخطة الموضوعة، فيمكن أن يبدأ استخدام هذه الروبوتات في كوريا الجنوبية في عام 2024.

في الوقت نفسه، وفقًا لممثل وكالة شراء الأسلحة الكورية الجنوبية، من المخطط استخدام الروبوتات القتالية في عمليات البحث والإنقاذ والاستخبارات.