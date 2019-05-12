رصد منظومة "إس-300" في الولايات المتحدة (صور)

ظهرت صورة عبر الأقمار الصناعية لموقع الاختبار العسكري الأمريكي على شبكة الإنترنت، حيث يؤكد وجود منصات إطلاق ومركبات منظومة "إس-300بي تي".

تُظهر الصورة منصتي إطلاق 5بي85بي تي، وموقع قيادة 30إن6، يتكون من مركبة تحكم ومقطورة بها رادار على البرج.

يستخدم الجيش الأمريكي عادة أنظمة دفاع جوي روسية من أجل تدريبات الطيران. تضفي المجمعات الدفاعية المنسوخة أو الحقيقية الواقعية إلى التدريب، وفقا لديفينس بلوغ.

تم اعتماد نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300بي" في عام 1978 وتم تسليمه إلى 14 دولة. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بقي 250 منصة إطلاق "إس-300بي تي" وتكنولوجيا التحكم في أوكرانيا.