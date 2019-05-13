كيف وصلت "إس-300" إلى أراضي الولايات المتحدة

يعتقد رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" إيغور كوروتشينكو أن منظومة "إس-300" الموجودة في الولايات المتحدة قد تكون وصلت إلى هناك من أوكرانيا.

ومن المعروف أن برنامج تعاون سري بين وزارتي الدفاع الأوكرانية والأمريكية في عهد الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، سمح للجانب الأوكراني بإتاحة المجال للولايات المتحدة للحصول على عينات من المعدات العسكرية السوفييتية، بما في ذلك "إس-300"، حسبما قال كوروتشينكو.

Пусковые установки и машины управления системы ПВО С-300 на американском полигоне. Фото @border9999 pic.twitter.com/wBgK35JiPo — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 12, 2019

ويظن الخبير أن تسليم كييف لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" جرى ضمن إطار هذا البرنامج.

وأشار إلى أن تطوير "إس-300" يعود إلى الثمانينيات من القرن الماضي، وبالتالي فهي لا تحمل أي معلومات حقيقية سرية حول الأسلحة الروسية.

وأفادت مجلة "ديفينس بلوغ" أن صور المعدات العسكرية ظهرت في حقل رماية أمريكية ظهرت على شبكة الانترنت، مشيرة إلى أن منظومة "إس-300" تظهر على الصورة.