إسبانيا تسحب فرقاطتها من المجموعة القتالية بقيادة أمريكا في الشرق الأوسط

فقد نقلت صحيفة "موندو" عن مصدر في وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء 14 أيار/مايو، أن قرار السلطات الإسبانية مؤقت، وسيبقى حيز التنفيذ طول فترة وجود حاملات الطائرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

© AP Photo / مقاتلات أمريكية تتحرك في سماء الخليج لـ"ردع" إيران

وذكرت وزارة الدفاع أن الفرقاطة لن تشارك في أي مهام أخرى، غير المقررة، في إشارة إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان مستشار رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جون بولتون قد أعلن، يوم 5 أيار/مايو، أن بلاده سترسل مجموعة قتالية بحرية بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومجموعة تكتيكية من القاذفات.

وقد أدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، يوم 8 نيسان/أبريل. واعترف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالقيادة المركزية الأمريكية كمنظمة إرهابية، ردا على الإجراءات الأمريكية.