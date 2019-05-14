إسبانيا تسحب فرقاطتها من المجموعة القتالية بقيادة أمريكا في الشرق الأوسط

فقد نقلت صحيفة "موندو" عن مصدر في وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء 14 أيار/مايو، أن قرار السلطات الإسبانية مؤقت، وسيبقى حيز التنفيذ طول فترة وجود حاملات الطائرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وكان مستشار رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جون بولتون قد أعلن، يوم 5 أيار/مايو، أن بلاده سترسل مجموعة قتالية بحرية بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومجموعة تكتيكية من القاذفات.
وقد أدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، يوم 8 نيسان/أبريل. واعترف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالقيادة المركزية الأمريكية كمنظمة إرهابية، ردا على الإجراءات الأمريكية.
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