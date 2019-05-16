إطلاق صاروخ تركي مضاد للسفن (فيديو)

تم عرض إطلاق صاروخ Atmaca التركي المضاد للسفن على شريط فيديو. ونشرت الفيديو على الإنترنت الشركة المصنعة للأسلحة والذخيرة الدقيقة.

ويظهر في مقطع الفيديو إطلاق الصاروخ، وتحليقه والهجوم. وتم التقاط الفيديو من كاميرا فيديو مثبتة على الرأس الحربي نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن أول تقارير حول اختبار صاروخ "بحر بحر" Atmaca ظهرت في عام 2016. وبعد عام أعلن الأميرال التركي أحمد شاكر أن الإطلاق تم بنجاح، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018 تم توقيع عقد مع الشركة المصنعة للإنتاج الضخم للصواريخ.

يزن صاروخ Atmaca AshM 800 كيلوغرام، والرأس الحربي بنفسه-200 كيلوغرام. ومداه 200 كيلومتر. وهو مزود برادار موجه ويمكن استخدامه في جميع الظروف المناخية.

يستطيع الصاروخ أيضا المناورة أثناء التحليق وتغيير المسار بالكامل. وإذا لزم الأمر يمكنه تدمير نفسه. وهو قادر على ضرب الأهداف الثابتة والأهداف التي تناور بشكل جيد.

ومن المقرر تزويد الطرادات من طراز MİLGEM بهذه الصواريخ.