الأسلحة الروسية التي يهتم بها الأجانب

عدّد ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "روس أوبرون إكسبورت" الأسلحة الروسية التي أثارت اهتمام المشترين الأجانب في معرض الأسلحة MILEX-20019.

ووفقا له، أكثر أنواع الأسلحة طلبا هي منظومة الدفاع الصاروخية "بانتسير".

© Sputnik . Michail Fomichev القوات الفضائية الروسية تختبر بنجاح منظومة "بانتسير" جديدة

وقال ميخييف لقناة زفيزدا التلفزيونية: "نتفاوض بنشاط على شراء أنظمة صواريخ جديدة وتحديث المنظومات التي في خدمة شركائنا".

وأضاف رئيس الشركة الحكومية أن الأجانب مهتمون أيضًا بمنتجات دفاع ألماز-أنتي للدفاع الجوي منظومتي "إس-400" و"تور-إم2".

ويقام المعرض الدولي للأسلحة MILEX-2019 في الفترة من 15 إلى 18 مايو/أيار في مينسك. يضم جناح "روس أوبرون إكسبورت" أكثر من 220 عينة من المنتجات العسكرية.

منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "بانتسير" أرضية وبحرية التمركز مخصصة لتغطية المنشآت المدنية والعسكرية من جميع الوسائل الحديثة والمحتملة للهجوم الجوي في أي بيئة مناخية وراديو إلكترونية ليلا ونهارا. كما يمكن للمنظومة أيضًا حماية المواقع من التهديدات الأرضية والسطحية.