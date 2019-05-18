صواريخ موجهة روسية من الجيل الجديد تشهد النور قريبا

صرح نائب المدير العام لـ"تيخماش" كونسيرن (جزء من روستيخ) ألكسندر كوشكين، اليوم السبت، أن نموذج أولي لجيل جديد من الصواريخ الموجهة جوا من طراز "مونوليت"، سيظهر في أعوام 2021-2022 .

© Sputnik . Vitaliy Belousov الجيش الروسي ينتظر استلام منظومة صواريخ متفوقة

مينسك — سبوتنيك . وقال كوشكين، خلال معرض "ميليكس-2019"، لوكالة "سبوتنيك": "لن نكشف بشكل كامل عن المعلومات المتعلقة بصاروخ مونوليت. إنه صاروخ موجه من الطائرات من الجيل الجديد والذي ينتمي إلى فئة الأسلحة عالية الدقة. واليوم، يجري الاتفاق على جميع المعايير".

وأشار إلى أن التطوير يتم من خلال التمويل الخاص: "نتوقع أن تجري الاختبارات الرسمية بالفعل من خلال العقد القائم الذي لدينا، وذلك لأن فيما يتعلق بإجراء الاختبارات الرسمية، نحتاج إلى معدات للطائرات، وهو ما لا نملكه. نحن نضع أمامنا اليوم من 2.5 إلى 3 سنوات، من حيث الأفكار حتى النموذج الأولي، والفترة الزمنية التي ستستغرقها الاختبارات الرسمية لا تعتمد علينا. أعتقد أن النموذج الأولي سيكون في نهاية عام 2021 — بداية عام 2022".

وكان المدير العام لـ"تيخماش" فلاديمير ليبين، هو من صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، حول تطوير الصاروخ من قبل الكونسيرن. ووفقا له، جرى تصميم الصاروخ للطائرات القتالية والمروحيات.