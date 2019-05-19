وسائل إعلام تتوقع كيف يمكن أن تبدأ الحرب العالمية الثالثة

تدفع إسرائيل الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران، ونتيجة لذلك يمكن أن تبدأ الحرب العالمية الثالثة.

ووفقا ل Contra Magazin، إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية هي القوة الدافعة الرئيسية التي تدفع حكومة ترامب إلى تدمير اقتصاد دولة ذات سيادة إيران. أصبحت العقوبات الكثيرة ضد طهران أداة للنضال ضدها.

© Sputnik . Valeriy Melnikov روحاني يؤكد عدم جاهزية إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة

انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الصفقة النووية الإيرانية في مايو 2018. بعد ذلك، أعلن ترامب عن فرض قيود على تصدير النفط الإيراني، ووعد بتخفيض مبيعاته إلى الصفر. والمواجهة لم تنته بعد. أعلن الرئيس الأمريكي أن الحرس الثوري الإسلامي هو منظمة إرهابية، وردت إيران على هذا بالمثل.

إسرائيل تدفع الولايات المتحدة إلى الحرب

يذكر كاتب المقالة كذلك بقوة إسرائيل العسكرية. "هذه هي الدولة النووية الوحيدة غير المعلنة في العالم التي لديها مخزونات من أسلحة الدمار الشامل، والتي، حسب التقديرات، يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 400 رأس نووي وكيميائي".

أدى تصاعد الصراع بين إيران والولايات المتحدة إلى أن الولايات المتحدة تنوي نشر ما يصل إلى 120 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط، إذا لم تتوقف إيران عن العمل على الأسلحة النووية.

ما زال مجهولاً ما الدور الذي ستلعبه القوات العسكرية الإسرائيلية، لكن من المرجح جدًا أن يتم نشر صواريخ كروز من أسطول الغواصات الألمانية التي تحمل أسلحة نووية وصواريخ وسرب من قاذفات "إف-35" التي بنيت في الولايات المتحدة.

إن محاولات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو لجذب دول أوروبية أخرى لدعم موقف عدواني تجاه إيران يُنظر إليها بازدراء. ومع ذلك، تبقى إسرائيل حليفا للولايات المتحدة ومستعدة لفعل أي شيء.

يجب على أوروبا السيطرة على النزاع:

إذا حدث هذا، فسوف تتعرض إيران لهجوم من جانب الولايات المتحدة وحلفائها. مثل هذا الهجوم النووي سيدل على بداية الحرب العالمية الثالثة، لأن الدول النووية الأخرى، مثل الهند وباكستان وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا، ستتخذ مواقف معارضة. ستواصل بريطانيا ، كداعم لنتنياهو، التجارة الثنائية مع إسرائيل عن بعد. ومع ذلك، فإن الشرق الأوسط ككل، بما في ذلك إسرائيل، سيعاني أيضًا من الآثار الكارثية للإشعاعات المؤينة على الغذاء والماء، وسوف يموت معظم السكان. إذا تصاعد الصراع وانتشر إلى أوروبا، فقد تصل الخسائر إلى مئات الآلاف من الجانبين.

لقد حان الوقت لكي يعمل الاتحاد الأوروبي بسرعة وحسم لإفشال الأعمال العسكرية الأمريكية الإسرائيلية التي تشكل تهديدًا خطيرًا للسلام العالمي. يجب على مجلس الأمن الدولي التدخل فورًا لتجنب حرب نووية كارثية.