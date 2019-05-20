مدمرة أمريكية تبحر في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

ويعد بحر الصين الجنوبي ضمن عدد متزايد من نقاط التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين والتي تشمل أيضا حربا تجارية والعقوبات الأمريكية وتايوان.
وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي لـ"رويترز" إن المدمرة بريبل هي التي نفذت العملية.
وقال الكوماندر كلاي دوس المتحدث باسم الأسطول السابع الأمريكي إن "بريبل أبحرت على بعد 12 ميلا بحريا من سكاربورو من أجل الطعن في المطالب البحرية المتجاوزة والحفاظ على حرية الوصول إلى هذا الممر المائي وفقا لما يحدده القانون الدولي".
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