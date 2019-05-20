مدمرة أمريكية تبحر في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

قال الجيش الأمريكي إن إحدى سفنه الحربية أبحرت قرب جزيرة سكاربورو شول المتنازع عليها، والتي تطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي، يوم الأحد، في خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين، في وقت تشهد فيه العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترا.