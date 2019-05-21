هل يمكن البقاء على قيد الحياة بعد الدوس على لغم كما الأفلام

فهل هذا الشيئ ممكن في الحقيقية، وهل يمكن للشخص البقاء على قيد الحياة بعد الدوس على لغم كما في الأفلام؟
والجدير بالذكر أنه في المعارك يتم استخدام النوع الأول من الألغام، وهذا ما يتيح أي فرصة للجندي للنجاة بعد الدوس على اللغم. بينما النوع الآخر من الألغام فإنه مخصص لأشياء أخرى.
ويتم استخدام النوع الثاني من الألغام كمضادات للدبابات حيث يتم أيضا وضع النوع الأول إلى جانبها من أجل أن تنفجر في حال قيام أحد الجنود بإزالة اللغم الثاني.
ومع ذلك، فإن البقاء على قيد الحياة بعد انفجار اللغم ممكن. حيث عادة ما تكون الألغام المضادة للمشاة لا تحمل كمية كبيرة من المتفجرات، وهدفها هو إصابة الجندي وإخراجه من المعركة.
وفي هذه الحالة يمكن للجندي أن يفقد ساقه فقط، وفي حال نقله بشكل سريع إلى المستشفى وتقديم المساعدة اللازمة له، فإنه سيبقى على قيد الحياة، ولكن دون أحد الأطراف.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)