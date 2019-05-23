باكستان تختبر صاروخا باليستيا جديدا قادرا على حمل رؤوس نووية (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني آصف غفور أن باكستان أجرت، يوم الخميس 23 أيار/مايو، إطلاق الصاروخ الباليستي "شاهين-2" القادر على حمل رؤوس حربية نووية.

فقد كتب غفور عبر حسابه على موقع تويتر: "تم إجراء اختبار ناجح لصاروخ "شاهين-2"، الذي يمكن تزويده برؤوس حربية نووية وتقليدية، كما أنه قادر على تدمير الأهداف على مسافة 1500 كم".

Successful training launch of surface to surface ballistic missile Shaheen-II conducted. Capable of carrying both conventional & nuclear warheads upto a range of 1500 KMs. Shaheen-II fully meets Pak’s strat needs towards maintenance of desired deterrence stability in the region. pic.twitter.com/I9t468wxnq — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) May 23, 2019

ووفقا لأقواله، فإن اختبار الصاروخ الناجح يلبي أهداف باكستان للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة.

وكانت باكستان قد أجرت أول تجربة إطلاق لهذا الصاروخ منذ 15 عاما في آذار/مارس من عام 20014. وتم اعتماد "شاهين-2" من قبل القوات المسلحة الباكستانية في عام 2014.