مستخدمو الإنترنت يسخرون من منظومة دفاع أوكرانية للاستعمال "مرة واحدة" (فيديو)

عرضت شركة "أوكروبرونبروم" اختبارات منظومات "أولخا-إم" و"أولخا-إر"، التي سخر منها مستخدمو الشبكات الاجتماعية.

انتهى المجمع الحكوكي "أوكروبرونبروم" من اختبار راجمات الصواريخ "أولخا-إم" و"أولخا-إر" في أحد حقول التدريب العسكري في منطقة أوديسا، وفقا للخدمة الصحفية للمجمع الأوكراني.

وفحص الاختصاصيون المميزات التقنية والتكتيكية للصواريخ وأنظمة المنظومة "أولخا" في إطار الاختبارات، وتم إطلاق الإنتاج الضخم لها مؤخرا.

وقال المدير العام لشركة "أوكروبرونبروم"، بافل بوكين، إن تحديث "أولخا" كان يهدف إلى زيادة مدى التحليق للصواريخ، وكذلك تحسين دقة الضربة. بالإضافة إلى ذلك، إن استخدام حلول ومواد التصميم الجديدة ساعد في زيادة الكفاءة الكلية للمنظومة الأوكرانية.

Однозарядная или бояться весь боекомплект зарядить,чтоб установку не разнесло😁 залпом не показали как отстрелялась. — Алексей Колбасов (@butan_0_propan) May 24, 2019

وعلق مستخدمو الشبكات الاجتماعية على الأخبار حول اختبارات "أولخا". ووفقا لهم، فإن السلاح الأوكراني الجديد هو منظومة "سميرتش" السوفيتية"، التي تحتوي على ذخيرة معدلة قليلاً فقط. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ المستخدمون أن الجيش الأوكراني يستخدم شحنة واحدة فقط للاختبار. وعلق المستخدمون على هذا مازحين، أن "أولخا" يمكن أن تكون منظومة للاستعمال "لمرة واحدة".

وكتب المستخدم باسم RubikHcan على التويتر: "حتى نهاية الحروف الأبجدية، هناك حوالي اثني عشر حرفًا متبقٍ… ننتظر" إنجازات "جديدة في تحديث التكنولوجيا السوفيتية".

في وقت سابق، زار الرئيس السابق لأوكرانيا بيوتر بوروشينكو الاختبارات النهائية لصاروخ "أولخا"، وبعد ذلك أعلن أن المنظومة الأوكرانية أكثر كفاءة بكثير من أسلحة الاتحاد السوفيتي.