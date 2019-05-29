موعد الرحلة الأولى للطائرة دون طيار الروسية الجديدة "أوخوتنيك"

أبلغ مصدر في صناعة الطائرات عن موعد الرحلة الأولى للطائرة دون طيار الهجومية الثقيلة "أخوتنيك".

وأعلن المصدر لوسائل إعلام روسية، أن الطائرة دون طيار الهجومية الثقيلة "أوخوتنيك" ستقوم برحلة كاملة للمرة الأولى في إطار اختبارات المصنع في مطار مصنع الطائرات نوفوسيبيرسك. وسيحدث هذا في الصيف، مبدئيا في يوليو-أغسطس.

وقال المصدر: "ستكون الرحلة قصيرة وستقوم الطائرة بالرحلة بنفسها، وفقا لمهمة الرحلة المبرمجة في الكومبيوتر الموجود على متن الطائرة.

Прототип БЛА по НИР "Охотник-Б" для ВКС России на ВПП НАЗ имени Чкалова. pic.twitter.com/TEY5Tks49T — Владимир З. (@VladZinen) January 31, 2019

وأشار المصدر إلى أنه إذا لزم الأمر، يمكن تغيير المهمة عن طريق إعطاء الأوامر من الأرض.

يذكر أن الطائرة "أوخوتنيك" قامت بأول إقلاع يوم 25 أيار مايو، وأقلعت من مطار مصنع الطائرات في مدينة نوفوسيبيرسك وحلقت لعدة أمتار، ثم هبطت.

وقالت صحيفة روسية إن تحليق طائرة "أوخوتنيك" كان اختباريا للتأكد من عمل نظام التحكم في طائرة درون أثناء الإقلاع ولم يكن تحليقا كاملا، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي طائرة جديدة من هذا النوع أن تنجز الرحلة الجوية الكاملة في أول إقلاع لها.

Новейший российский ударный беспилотник "Охотник". pic.twitter.com/HMSL7fT59v — Военный обозреватель (@Milcolumnist) January 23, 2019

وتبدو طائرة "أوخوتنيك" ضخمة، فباع جناحها يبلغ 19 مترا، أي أنه أكبر من جناح المقاتلة القاذفة "سو-34". ويصل طولها إلى 14 مترا. وتزن طائرة "أوخوتنيك" نحو 25 طنًّا منها 2800 كيلوغرام وزن الأسلحة. ويصل مداها إلى 5000 كيلومتر. ويمكن أن تبلغ سرعتها 1400 كيلومتر في الساعة.

ويفترض أن تؤدي طائرة "أوخوتنيك" مهمتها في قصف الأهداف المزمع تدميرها بالتنسيق مع مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" وحسب توجيهاتها.