وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو مثيرا في يوم السائق العسكري

اليوم، 29 مايو، يتم الاحتفال بيوم السائق العسكري في القوات المسلحة الروسية.

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو في يوم السائقين العسكريين على قناة يوتيوب. يتم الاحتفال بالعيد في القوات المسلحة الروسية في 29 مايو/ أيار.

يعرض الفيديو عمل قوات السيارات، التي تقود أنواعا مختلفة من المركبات مع الموسيقى الرائعة. يُظهر الفيديو مقاطع من التدريبات التي نجحت فيها المركبات العسكرية في التغلب على أصعب العقبات.

تم إنشاء أول فرقة سيارات في روسيا في سان بطرسبورغ بموجب مرسوم من الإمبراطور نيكولاس الثاني في 29 مايو 1910.

في وقت سابق، هنأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأفراد العسكريين والمحاربين القدامى في يوم السائق العسكري. وأشار إلى أن جنود وضباط قوات السيارات عدة مرات في سنوات مختلفة أظهروا الاحتراف وأثبتوا ولائهم للوطن الأم.