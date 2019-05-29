أول فيديو يظهر تجميع مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57"

ووفقا للقناة، فإن المصنع في مدينة كومسومولسك نا أمور بدأ في الإنتاج التسلسلي للمقاتلة. ومن المقرر الانتهاء من التجميع في غضون تسعة أيام.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن ضرورة إعادة تجهيز كامل لثلاثة أفواج طيران بطائرات "سو-57" الجديدة، حتى عام 2028.

والجدير بالذكر أن "سوخوي-57" (باك أف إي) هي مقاتلة روسية من الجيل الخامس، شرعت شركة "سوخوي" في تطويرها منذ عام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية. وهي مزودة بمجمع إلكترونيات الطيران من النوع الحديث تماماً، وقامت بالطلعة الأولى عام 2010. وفي وقت سابق أعلن رئيس مؤسسة الطائرات المتحدة، يوري سليوسار، أن الدفعة الأولى والمؤلفة من 12 طائرة، يجب تسليمها إلى القوات الجوية- الفضائية الروسية في 2019.