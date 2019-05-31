تحدثت الصحيفة الصينية "سوهو" في مادتها الجديدة عن الوضع في منطقة البحر الأسود، حيث تواصل روسيا تعزيز موقفها.

لفت مؤلفو المقالة الانتباه إلى أن البحر الأسود هو منطقة مهمة بشكل لا يصدق من حيث الجغرافيا السياسية. على وجه الخصوص، سعت روسيا طوال تاريخها للوصول إلى هذا الخزان، مما أعطى الدولة مزايا كبيرة. في زمن الاتحاد السوفيتي، كان لدى موسكو أقوى أسطول، أسطول البحر الأسود، الذي كان يسمح للقيادة السوفيتية بالسيطرة على الوضع. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ذهب جزء كبير من هذه السفن إلى أوكرانيا، لكن كييف فشلت في إدراك إمكاناتها: فقد فقدت بعض هذه القوات، ولم تبن سفن جديدة أبدًا.

أهمية البحر الأسود:

كتب الصحفيون الصينيون: "البحر الأسود هو الطريق البحري الرئيسي الذي يربط أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والقوقاز بالبحر الأبيض المتوسط. موانئ البحر الأسود لا تتجمد في فصل الشتاء. كل هذا يجعل هذه المنطقة مكانًا تتداخل فيه المصالح الجيوسياسية لعدد كبير من الدول."

تعتبر الولايات المتحدة المنطقة واحدة من أهم مناطق توسع الناتو في الشرق. لم تخف واشنطن أبدًا اهتمامها باحتواء روسيا في البحر الأسود. على سبيل المثال، نشر الأمريكيون نظام الدفاع الجوي باتريوت في رومانيا، وكذلك عناصر أخرى من نظام الدفاع الصاروخي. هناك أيضًا دلائل تشير إلى أن واشنطن لا تزال تسعى لإنشاء قاعدة بحرية في أوكرانيا.

كان لدى الولايات المتحدة خطط كبيرة تتعلق بشبه جزيرة القرم، لكن روسيا في عام 2014 دمرتها. تم توحيد شبه الجزيرة مع روسيا، مما سمح لموسكو بتعزيز نفوذها في منطقة البحر الأسود. أدت هذه المناورة إلى زيادة المواجهة بين الغرب وموسكو في البحر الأسود عدة مرات. على وجه الخصوص، بدأت سفن الناتو في دخول هذه المنطقة بشكل متزايد، والتحقق من استعداد خصومها لمواجهتها.

تأثير روسيا:

اتخذت روسيا سلسلة من الإجراءات التي سمحت لها بإعداد قواتها للاستجابة الجديرة بالخصوم ردا على النشاط المتزايد للولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأسود. تم تزويد أسطول البحر الأسود بسفن وغواصات جديدة، وتم تعزيز سلاح الجو الروسي في القرم بقاذفات من طراز "تو-22إم3"، ونشرت صواريخ الدفاع الجوي الشهيرة "إس-400" في شبه الجزيرة.

يقول الخبراء الصينيون "إن الانتشار العسكري لروسيا لم يسمح فقط بتخفيف الضغط الأمريكي في البحر الأسود وضمان أمن حدودها الجنوبية، ولكن أيضًا للدلالة على تأثير موسكو في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

وفقًا للمحللين العسكريين، فإن نظام الدفاع الروسي في شبه جزيرة القرم وفي البحر الأسود يسمح للجيش الروسي بالرد بسرعة على أي وضع غير متوقع.

يمكن القول إن روسيا لم تسمح للولايات المتحدة بالحصول على موطئ قدم في البحر الأسود. فشلت خطط واشنطن لبناء قاعدة في البحر الأسود في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية.