الولايات المتحدة تميط اللثام عن "طائرة يوم القيامة"

ونشرت شبكة "سي إن بي سي" مقطع فيديو يُظهر ما هو الموجود داخل طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز E-4B وهي طائرة "بوينغ 747" المعدلة المعروفة باسم "طائرة يوم القيامة".

وخصصت هذه الطائرة لإدارة عمليات القوات المسلحة الأمريكية في ظروف الحرب النووية. ويفترض أن تتمكن الولايات المتحدة من مواصلة الحرب النووية بواسطة هذه الطائرة حتى في حال تدميرها على الأرض.

وتحتوي "طائرة يوم القيامة" على المعدات التي تمكّن الموجودين على متنها من التحكم في منظومات الصواريخ وأنواع كثيرة أخرى من الأسلحة.

وتملك الولايات المتحدة 4 طائرات من طراز E-4B. وتظل إحداها مستعدة للإقلاع في غضون 5 دقائق في أي وقت من النهار والليل.

وتوجد طائرات من هذا النوع في روسيا أيضا.