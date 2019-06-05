القائد الأعلى للبحرية الروسية يتحدث عن السفن الجديدة في الأسطول

في يونيو/حزيران، سيجري حفل رفع العلم على متن سفينة دورية من المشروع 22160 "دميتري روغاتشيوف". أيضا، سيحصل الأسطول على سفينة صاروخية صغيرة "إنغوشيتيا" من مشروع 21631.

صرح القائد الأعلى للقوات البحرية الأميرال نيكولاي إيفمينوف، أنه في يونيو من هذا العام ستنضم إلى القوات البحرية الروسية عدة سفن جديدة.

وأشار القائد الأعلى إلى أن مراسم حفل رفع العلم على سفينة الدورية من مشروع 22160 "دميتري روغاتشيوف" في يونيو. وبعد ذلك سيدخل خدمة الأسطول على الفور.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الأسطول في هذا الشهر على سفينة صاروخية صغيرة جديدة "إنغوشيتيا" من مشروع 21631. يوجد في الوقت الحالي 7 سفن متعددة الأغراض من هذا المشروع لدى القوات البحرية الروسية.

كما ينتظر في أول شهر صيفي، بدء اختبارات السفينة المضادة للألغام من مشروع 12700 "فلاديمير يميليانوف". ولفت يفمينوف الانتباه إلى أن اختبارات كاسحة الألغام ستبدأ بالاختبارات عند المرسى.