عرض أحدث روبوت قتالي في منتدى "آرميا-2019"

سيقدم في المعرض منظومة روبوتية غير مأهولة على أساس "بي إم بي-3".

سيتم عرض أحدث منظومة روبتية "بالادين" على أساس "بي إم بي-3" في المنتدى العسكري الفني الدولي "آرميا-2019".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن موقع المشتريات الحكومية، حيث تم نشر العقد لتأمين القطع المعروضة، أن مبلغ التأمين 80 مليون روبل.

وجاء في العقد: "ينطبق التأمين على المعروضات التالية: المنظومة الروبوتية "بالادين" غير المأهولة على أساس "بي إم بي-3" التي تشمل: المنظومة الروبوتية المتنقلة وجهاز التحكم المحمول".

في عام 2015 في إن إي إي "سيغنال" (جزء من شركة "المنظومات عالية الدقة" التي تدخل ضمن "روستيخ") عرضت منظومة روبوتية "أودار" على منصة "بي إم بي-3".

وقد كانت مزودة بوحدة مدفعية عيار 30 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم ومنصات الإطلاق لصواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات.