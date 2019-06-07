أحدث حاملة طائرات أمريكية لا تقبل الجيل الخامس من المقاتلات

وذكرت جريدة "ذي درايف" أن الكونغرس قد يحظر استخدام حاملة الطائرات "جون كينيدي" لأن مقاتلات الجيل الخامس المحمولة بحرا "إف-35سي" لا تستطيع الانطلاق منها.

ولا يستطيع الموديل المحمول بحرا من مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية أن يقلع من حاملة الطائرات "جون كينيدي" وتهبط فيها لأن معدات الإقلاع والهبوط التي زُودت بها هذه السفينة ليست مهيأة للتعامل مع طائرات "إف-35سي".

كما أن هناك اقتراحًا يدعو إلى تعليق أعمال بناء حاملات الطائرات من فئة "فورد" حتى يتم إثبات إمكانية انطلاق مقاتلات "إف-35سي" منها.