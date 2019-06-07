سفينة عسكرية روسية تنزع فتيل صدام لا يحمد عقباه

تمكنت سفينة عسكرية روسية من تجنب الاصطدام بسفينة حربية أمريكية في بحر الصين الشرقي.

ولو لم تفعل السفينة الروسية ذلك لوقع حادث لا يحمد عقباه.

وأوضح جهاز الإعلام التابع للقوات البحرية الروسية أن سفينة "أدميرال فينوغرادوف" اضطرت إلى القيام بمناورة طارئة لكي يتجنب الاصطدام بطراد "شانسيلورسفيلي"الأمريكي الذي غيّر فجأة اتجاهه ليتحرك باتجاه السفينة الروسية.

وتجنب السفينة الروسية الاصطدام بالطراد الأمريكي عندما اقترب الأخير من "أدميرال فينوغرادوف" على مسافة 50 مترا.

وبعث قبطان السفينة الروسية رسالة إلى قبطان السفينة الأمريكية حذره فيها من مغبة القيام بمثل هذه الحركة.