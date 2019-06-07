سلاح الجو الأردني "يستغني عن" الطائرات دون طيار الصينية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن رغبتها في بيع 29 طائرة حربية على الإنترنت يوم 3 يونيو/حزيران، دون إعطاء أي تفسيرات، وسيتم إغلاق المزايدة في 1 يوليو/تموز.

ووفقا لصحيفة " فايت غلوبال "، قال العقيد أيمن الهباهبة، نحن نبيع هذه المنصات لتلبية خططنا في إعادة هيكلة سلاحنا الجوي وتقليص حجمه ليكون أكثر فعالية.

وتتبع الطائرات التي تريد المملكة الأردنية بيعها إلى ستة أنواع، طائرات النقل "كاسا 295" عددها 2 و"كاسا 235" عددها 2 وطائرة واحدة نوع "سي 130" وطائرات تدريب من نوع "هوك 63" و6 مروحيات "إم دي 530" عددها 12 وطائرات دون طيار الصينية "سي إتش 4 بي" عددها 6.

ويبلغ عمر المروحيات الست من نوع "إم دي 530" 31 عاما، لكن الطائرات دون طيار الصينية "سي إتش 4 بي" تم تسليمها منذ حوالي عامين فقط، كما عبرت القوات المسلحة الأردنية العام الماضي عن شعورها بالإحباط تجاه هذه الطائرات دون طيار.

ويبلغ طول جناح طائرة "سي إتش 4" 18 مترا والحد الأقصى لوزن الإقلاع 1.3 طن وتنتجها أكاديمية CAAA، التي هي جزء من المؤسسة الحكومية الصينية CASC، والطائرة متوفرة في نسختين: جهاز الاستطلاع CH-4A مع مدة طيران تصل إلى 30 ساعة وطائرة CH-4B، قادر على حمل ما يصل إلى 350 كغم.

وطلبت القيادة من الراغبين بالشراء مراجعة العميد المهندس حسام أسعد حداد، مدير التزويد بقيادة سلاح الجو الملكي ولمزيد من المعلومات التواصل معه على: هاتف رقم 06-4893623 خلوي رقم+962 797188876 و البريد الالكتروني DOS@rjaf.mil.jo وSUPAC2@RJAF.MIL.JO.

وأعلنت أن آخر موعد لاستلام عروض البيع الساعة (15,30) يوم الخميس الموافق 1 يوليو/تموز 2019.